Google-Bagger auf Riesenbaustelle rollen wieder

Strombedarf beschäftigt Politik

Am Donnerstag beschäftigt das Riesenprojekt auch den Landtag: SPÖ-Energiesprecher Thomas Antlinger will per Anfrage von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) wissen, woher der Strom für das Rechenzentrum kommen soll. Dieses sei „eine industriepolitische Chance für Oberösterreich – aber nur dann, wenn die Stromversorgung gesichert ist“, sagt Antlinger. „Und zwar mit so vielem grünen Strom wie möglich.“