Fahrtenschreiber gefälscht: Lkw-Lenker fuhr weiter

Wegen gleich mehrerer Vergehen wird ein deutscher Lkw-Lenker nun angezeigt! Er fälschte seinen Fahrtenschreiber und fuhr zudem bei einer Kontrolle von der Polizei in Tirol davon.
Zum Vorfall kam es am Mittwochmorgen bei der Kontrollstelle in Radfeld! Dort wurde ein 36-jähriger deutscher Lkw-Lenker zu einer Kontrolle bzw. Durchfahrt in die Kontrollstelle angewiesen.
Der Lenker folgte zunächst zwar den Anweisungen und dem zur Rampe führenden Fahrstreifen, fuhr jedoch daraufhin über die Sperrfläche und setzte seine Fahrt auf die für ihn eigentlich gesperrte Durchfahrtsspur auf die Inntalautobahn weiter.
Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte ihn schließlich bei der Ausfahrt Wörgl-West anhalten. Er wurde zur Kontrollstelle Kundl begleitet. Dort stellten die Beamten mehrere Manipulationen fest.
Mehrere Vergehen geahndet
Zum einen hatte der 36-Jährige an den Eintragungen am Fahrtenschreiber getrickst, wodurch es zu mehreren schweren Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten kam. Zum anderen wurden schwere Mängel am Sattelzugfahrzeug festgestellt. Eine Anzeige folgt.
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