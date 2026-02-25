In dieser Wiener Sporthalle wird wieder trainiert

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wurde die sanierte Sporthalle Favoriten in der Jura-Soyfer-Gasse 3 am Mittwoch eröffnet. Genutzt wird die Stätte vor allem von umliegenden Schulen.
Durch die Generalsanierung wurde die Rundhalle technisch und funktional auf den neuesten Stand gebracht. Kostenpunkt: 10,4 Millionen Euro.
Im Zuge der Sanierung erhielt die Halle eine neue Dachkonstruktion mit Lichtkuppeln, eine thermisch sanierte Gebäudehülle, neue Sportböden sowie vollständig erneuerte technische Anlagen.
Eine Photovoltaikanlage mit 168 Modulen sorgt für eine nachhaltige Energieversorgung, beheizt wird über Deckenstrahlplatten in Kombination mit Fernwärme.
Von Handball bis Judo
„Mit dieser Wiedereröffnung geben wir dem Sport im Süden Wiens eine zeitgemäße, leistungsfähige und nachhaltige Heimat“, sagte Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ).
Denn die Halle wird künftig von der Sportmittelschule (SMS10) und der Musik- und Informatikschule Wendstattgasse ebenso genutzt wie von zahlreichen Vereinen und Verbänden.
Das Sportangebot reicht von Volleyball, Handball, Basketball, Floorball und Fußball bis hin zu Gymnastik, Karate, Aikido und Judo.
Mit einer Raumhöhe von neun Metern und einem neuen Sportboden ist die Halle künftig auch für nationale Ballsportveranstaltungen geeignet. Sie ist dreifach teilbar und verfügt über eine Tribüne mit 410 Sitzplätzen.
Ergänzt wird das Angebot durch eine Trainingsplattform mit vielfältigen Sportgeräten, einer Boulderwand sowie einem Bereich für Medienübertragungen. Auch die Gardaroben und Sanietärbereiche wurden saniert.
