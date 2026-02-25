In dieser Wiener Sporthalle wird wieder trainiert

Mit einer Raumhöhe von neun Metern und einem neuen Sportboden ist die Halle künftig auch für nationale Ballsportveranstaltungen geeignet. Sie ist dreifach teilbar und verfügt über eine Tribüne mit 410 Sitzplätzen.

Ergänzt wird das Angebot durch eine Trainingsplattform mit vielfältigen Sportgeräten, einer Boulderwand sowie einem Bereich für Medienübertragungen. Auch die Gardaroben und Sanietärbereiche wurden saniert.