Wien: Jüdische Familie am Straßenrand ausgesetzt

Taxilenker bezeichnet Familie als „Kindsmörder“

Vergangene Woche bestellte eine jüdische Familie – ein Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von zehn und 13 Jahren sowie eine 75-jährige Frau – ein Uber, um zu einem Geburtstagsessen zu fahren. Als der Fahrer unterwegs erfährt, dass ein Teil der Familie aus Israel stammt, rastete er aus: Er soll die Familie als „Mörder“ beschimpft und erklärt haben, er wolle keine „Kindermörder“ in seinem Wagen haben.