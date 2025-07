Antisemitische Vorfälle: Politik höchst alarmiert

In den vergangenen Tagen wurde ein israelisches Paar auf einem Campingplatz in Tirol abgewiesen, weil es aus Israel stammt. Eine jüdische Familie, die sich zur Erholung am Bodensee aufhält, vermeide es, Hebräisch zu sprechen – aus Angst. Und in einem Wiener Lokal wurde Künstlern die Bedienung verweigert, weil sie Hebräisch sprachen. Andere berichten, sie fühlten sich wieder beobachtet und isoliert.