Leitfaden soll Antisemitismus an Schulen bekämpfen

Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hat auch in Österreich der Antisemitismus spürbar zugenommen – auch an Schulen. Viele Lehrerinnen und Lehrer stehen ratlos vor Hass und Vorurteilen im Klassenzimmer. Jetzt reagiert das Bildungsministerium mit einer neuen Broschüre, die helfen soll, gezielt gegen antisemitische Vorfälle vorzugehen.