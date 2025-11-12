Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ministerium reagiert

Leitfaden soll Antisemitismus an Schulen bekämpfen

Österreich
12.11.2025 07:12
In die Erarbeitung des Leitfadens waren Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie ...
In die Erarbeitung des Leitfadens waren Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie zivilgesellschaftliche und Forschungsorganisationen eingebunden (Symbolbild).(Bild: APA/HANS PUNZ)

Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hat auch in Österreich der Antisemitismus spürbar zugenommen – auch an Schulen. Viele Lehrerinnen und Lehrer stehen ratlos vor Hass und Vorurteilen im Klassenzimmer. Jetzt reagiert das Bildungsministerium mit einer neuen Broschüre, die helfen soll, gezielt gegen antisemitische Vorfälle vorzugehen.

0 Kommentare

In die Erarbeitung der 26-seitigen Handreichung waren Pädagogen, Schüler sowie Expertinnen und Experten aus Forschung und Zivilgesellschaft eingebunden. Das Ziel: konkrete Tipps und Strategien, wie Schulen sofort handeln können, wenn es zu antisemitischen Zwischenfällen kommt.

Zitat Icon

Diese Handreichung ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Antisemitismus.

Christoph Wiederkehr (NEOS)

Bild: Jöchl Martin

Schulen zu sicheren Ort machen
Der Leitfaden wurde Dienstagabend im Haus der Geschichte Österreich präsentiert und ist Teil der überarbeiteten „Nationalen Strategie gegen Antisemitismus 2.0“, die insgesamt 49 Maßnahmen umfasst.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) betont: „Diese Handreichung ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Antisemitismus.“
Auch Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft, zeigt sich erfreut: Das Projekt sei ein weiterer Schritt, um Schulen zu einem sicheren Ort für alle Kinder zu machen – auch wenn, so Deutsch, noch „viel mehr“ Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen nötig wären.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
SchülerBildungsminister
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
97.014 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.188 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.050 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Österreich
Lenker im Krankenhaus
Horror-Crash auf der A12: Pkw ungebremst gegen Bus
Wegen der Koralmbahn
„Zug fährt durch“: Ein Dorf steht am Abstellgleis
So geht es weiter
Arm abgeschossen: Ex-Lehrer muss in kein Gefängnis
Krone Plus Logo
Bauern schreien auf:
„Jeder zweite Apfelsaft mit Konzentrat aus China“
„Gefahr im Verzug“
Trotz Zulassung: Fahrverbot für Auto nach Kauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf