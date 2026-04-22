Interview with the WAC boss
Riegler: “It’s possible that I might lose my enthusiasm someday!”
WAC is trembling at the bottom of the Bundesliga, facing relegation! Dejected, President Dietmar Riegler speaks in a “Krone” interview about his uncertain future, his upcoming 60th birthday, searches for reasons behind the collapse, holds the “stars” and politics accountable, discusses the academy’s difficulties—and still harbors a glimmer of hope. . .
WAC is in a mess. Knee-deep. For the first time since 2016 (back then with 13 rounds remaining), the team is in last place in the Bundesliga—but this time there are only four games left to play. Fear is spreading—even among President Dietmar Riegler, who would have imagined the situation differently ahead of his 60th birthday on Saturday...
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.