Dieser Ausfall tat den Altachern besonders weh

„Auch der eine Punkt war wichtig für uns. Wir kommen mit jedem Zähler dem Saisonziel Klassenerhalt näher“, meinte Trainer Ognjen Zaric in einer Kurzanalyse. Wobei der Blick zurück schon keine Rolle mehr spielte. Training, Videoanalyse und Planung des gesamten Trainerteams waren gestern auf die beiden nächsten Runden ausgerichtet. Schon heute reist die Mannschaft zum Spiel bei BW Linz (Freitag, 19.30) ab.