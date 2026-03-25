Kilger-Konkurs trifft jetzt Jaglhof und Stupperhof

Die Domaines Kilger Gastro GmbH mit Sitz in Leibnitz hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind der Jaglhof und der Stupperhof in der Südsteiermark mit insgesamt 14 Dienstnehmern.
Nach dem Konkurs der Domaines Kilger GmbH folgt eine Gastro-Schließung nach der anderen. Jetzt trifft es zwei weitere Betriebe, die bis zuletzt Gäste in die südsteirischen Weinberge lockten: Am Mittwoch eröffnete die Domaines Kilger Gastro GmbH, zu der der Jagl- und der Stupperhof zählen, ein Sanierungsverfahren am Grazer Landesgericht.
Wie AKV und KSV1870 mitteilen, sind 14 Dienstnehmer betroffen. 950.000 Euro Schulden stehen Aktiva von 67.500 Euro gegenüber. „Angestrebt wird eine Fortführung und der Abschluss eines Sanierungsplans mit den Gläubigern“, heißt es in einer Aussendung, „überprüfungsbedürftig sind die in der Vergangenheit erzielten Bilanzverluste.“
Der Jaglhof in Gamlitz wurde noch vor vier Jahren um zehn Millionen Euro von dem deutschen Investor Hans Kilger um- bzw. ausgebaut und als „Boutiquehotel“ geführt. Auch der Stupperhof in Kitzeck war für gehobenere Gastronomie und als Herberge bekannt. Zudem wurden Produkte „ab Hof“ verkauft. All dies sei durch steigende Energie- und Rohstoffkosten und den hohen Inflationsdruck nicht mehr stemmbar gewesen, heißt es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.