Kilger-Konkurs trifft jetzt Jaglhof und Stupperhof

Der Jaglhof in Gamlitz wurde noch vor vier Jahren um zehn Millionen Euro von dem deutschen Investor Hans Kilger um- bzw. ausgebaut und als „Boutiquehotel“ geführt. Auch der Stupperhof in Kitzeck war für gehobenere Gastronomie und als Herberge bekannt. Zudem wurden Produkte „ab Hof“ verkauft. All dies sei durch steigende Energie- und Rohstoffkosten und den hohen Inflationsdruck nicht mehr stemmbar gewesen, heißt es.