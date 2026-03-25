Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Südsteirische Gastro

Kilger-Konkurs trifft jetzt Jaglhof und Stupperhof

Steiermark
25.03.2026 08:00
Der Münchner Investor Hans Kilger präsentierte noch vor vier Jahren stolz den Umbau des Jaglhofs ...
Der Münchner Investor Hans Kilger präsentierte noch vor vier Jahren stolz den Umbau des Jaglhofs in Gamlitz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Domaines Kilger Gastro GmbH mit Sitz in Leibnitz hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind der Jaglhof und der Stupperhof in der Südsteiermark mit insgesamt 14 Dienstnehmern.

0 Kommentare

Nach dem Konkurs der Domaines Kilger GmbH folgt eine Gastro-Schließung nach der anderen. Jetzt trifft es zwei weitere Betriebe, die bis zuletzt Gäste in die südsteirischen Weinberge lockten: Am Mittwoch eröffnete die Domaines Kilger Gastro GmbH, zu der der Jagl- und der Stupperhof zählen, ein Sanierungsverfahren am Grazer Landesgericht.

Wie AKV und KSV1870 mitteilen, sind 14 Dienstnehmer betroffen. 950.000 Euro Schulden stehen Aktiva von 67.500 Euro gegenüber. „Angestrebt wird eine Fortführung und der Abschluss eines Sanierungsplans mit den Gläubigern“, heißt es in einer Aussendung, „überprüfungsbedürftig sind die in der Vergangenheit erzielten Bilanzverluste.“

Der Jaglhof thront in den südsteirischen Weinbergen.
Der Jaglhof thront in den südsteirischen Weinbergen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Lesen Sie auch:
Zampano an Weinstraße
Hans Kilgers Imperium wankt: Konkursverfahren!
23.02.2026

Der Jaglhof in Gamlitz wurde noch vor vier Jahren um zehn Millionen Euro von dem deutschen Investor Hans Kilger um- bzw. ausgebaut und als „Boutiquehotel“ geführt. Auch der Stupperhof in Kitzeck war für gehobenere Gastronomie und als Herberge bekannt. Zudem wurden Produkte „ab Hof“ verkauft. All dies sei durch steigende Energie- und Rohstoffkosten und den hohen Inflationsdruck nicht mehr stemmbar gewesen, heißt es.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
137.133 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
119.041 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
108.867 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3107 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1073 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
998 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf