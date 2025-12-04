Vorteilswelt
Bereits erste Absagen

Israel darf am Song Contest in Wien teilnehmen!

Medien
04.12.2025 18:27
Yuval Raphael erreichte mit dem Song „New Day Will Rise" beim heurigen ESC den zweiten Platz für ...
Yuval Raphael erreichte mit dem Song „New Day Will Rise“ beim heurigen ESC den zweiten Platz für Israel. Auch nächstes Jahr ist Israel dabei. Aus Protest wollen nun mehrere europäische Länder das Event boykottieren.(Bild: Krone KREATIV/APA/HARALD SCHNEIDER, AP Photo/Martin Meissner)

In der Jahresversammlung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) wurde heftig diskutiert: Es ging um die neuen Statuten des Song Contests, die in einer geheimen Abstimmung angenommen wurden. Damit fiel auch eine wichtige Entscheidung: Israel darf nächstes Jahr in Wien teilnehmen. Dies wiederum nehmen einige Länder zum Anlass – und sagen bereits ab.

Irland, die Niederlande, Slowenien und Spanien haben unmittelbar nach Bekanntgabe des Beschlusses im Schweizer Genf am Donnerstabend ihr Fernbleiben angekündigt. Der aktuellen Entscheidung war eine langwierige Debatte vorausgegangen: Seit Monaten tobte unter den teilnehmenden Rundfunkanstalten des Song Contests ein Machtkampf um die Teilnahme Israels beim Musikwettbewerb in Wien kommenden Mai.

Liederbewerb möchte unpolitisch sein
Bekanntlich hatte schon Tage nach seinem Sieg Österreichs Teilnehmer JJ mit kontroversen Israel-kritischen Aussagen aufhorchen lassen. Zudem gab es Stimmen, die Israels zweiten Platz beim Wettbewerb als manipuliert kritisierten. Tatsächlich wurde bei den Regeln zu Werbung und möglichen Anrufen pro Person kürzlich nachgeschärft.

Das Motto für 2026 lautet „United by Music". Doch die europäischen Rundfunkanstalten sind ...
Das Motto für 2026 lautet „United by Music“. Doch die europäischen Rundfunkanstalten sind offenbar gespaltener denn je zuvor.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Eine Abstimmung darüber wurde kurzfristig wieder abgesagt und auf die jetzige Sitzung verschoben. Zwischenzeitlich war der Friedensprozess im Nahen Osten in Gang gekommen und hatte die Lage beruhigt. Ironischerweise betont der Song Contest stets, unpolitisch sein zu wollen.

ORF-Generaldirektor: „TV-Anstalten und keine Regierungen“
In diesem Zusammenhang betonte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am Donnerstagabend: „Am Eurovision Song Contest nehmen TV-Anstalten und keine Regierungen teil. In den vergangenen Wochen habe ich mich für eine Teilnahme des öffentlich-rechtlichen Senders von Israel persönlich eingesetzt und begrüße, dass KAN beim 70. Eurovision Song Contest in Wien dabei ist.“

163 Tage vor dem Song-Contest-Finale am 16. Mai sind die gravierendsten Mängel in der Stadthalle ...
Ludwig: „Erfolgreichem ESC steht nichts mehr im Weg“
Michael Ludwig, Bürgermeister Wiens und damit der austragenden Stadt, sagte zur Entscheidung, die er „ausdrücklich“ begrüßte: „Einem erfolgreichen ESC steht nun aus meiner Sicht nichts mehr im Weg. Wien wird erneut unter Beweis stellen, dass es ein großartiger Gastgeber für Menschen aus aller Welt ist, bei dem sich alle wohl und sicher fühlen.“

Auch Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, freute sich in einem Post auf X: „Vielfalt gewinnt! Wir freuen uns auf ein wunderbares Musikfest in Wien und gratulieren dem ORF, der ein fantastischer Gastgeber für dieses völkerverbindende Großereignis sein wird.“

Israels Kulturminister: „Richtige Entscheidung“
Israels Kulturminister Miki Zohar lobte die Entscheidung der EBU, die seiner Ansicht nach „die richtige war“. Denn Musik verbinde Menschen und Länder. „Ich danke unseren Partnern für ihre breite Unterstützung. Das israelische Volk wird weiterhin die Welt verbinden und erleuchten“, so Zohar weiter.

Unterdessen begann in der Bundeshauptstadt bereits die Suche nach Partnern für das Rahmenprogramm des ESC. Es werden Firmen gesucht, die sich am Spektakel beteiligen wollen. Bis 31. Jänner haben interessierte Unternehmen die Möglichkeit, sich online zu bewerben.

