Israel darf am Song Contest in Wien teilnehmen!

Ludwig: „Erfolgreichem ESC steht nichts mehr im Weg“

Michael Ludwig, Bürgermeister Wiens und damit der austragenden Stadt, sagte zur Entscheidung, die er „ausdrücklich“ begrüßte: „Einem erfolgreichen ESC steht nun aus meiner Sicht nichts mehr im Weg. Wien wird erneut unter Beweis stellen, dass es ein großartiger Gastgeber für Menschen aus aller Welt ist, bei dem sich alle wohl und sicher fühlen.“