ESC-Gewinner Nemo gibt wegen Israel Trophäe zurück

„Auch wenn ich der Community rund um den Wettbewerb unheimlich dankbar bin und ebenso für alles, was mich diese Erfahrung als Mensch und Künstler gelehrt hat, finde ich nicht länger, dass diese Trophäe einen Platz in meinem Regal hat“, sagte der 26-jährige Musikact, der sich als non-binär definiert. Eurovision sage, für „Einigkeit, Inklusion und Würde für alle“ zu stehen. Israels Teilnahme zeige jedoch „einen deutlichen Konflikt zwischen diesen Idealen und der Entscheidung der EBU (European Broadcasting Union, Anm.)“, hieß es weiter im Statement.