„Hinterzimmer und Deals prägen die Stadtpolitik“

SPÖ und Grüne hätten früher protestiert

„Dass wir als Oppositionsparteien die vorhandenen Informationen, Studien und Gutachten nicht mehr über den regulären Weg im Gemeinderat, sondern über das neue Informationsfreiheitsgesetz erzwingen müssen, sagt alles. Zustände, gegen die eine frühere SPÖ oder die Grünen wohl auf die Straße gegangen wären – heute herrschen Mauscheleien und bald wird jede Entscheidung gegenseitig abgedealt. Hinterzimmerpolitik, wohin man blickt“, zeigt sich GR Christine Oppitz-Plörer enttäuscht.