Statt giftiger Briketts ist Grillkohle gefragt

Stark gepresste Holzkohle von Marken

Bleibt noch der Preis zu erwähnen, der beim Sack von Big Green Egg bei stolzen 43 Euro liegt und bei „Napoleon“ um die 20 Euro. Werner Adelmann, Sprecher für den Baustoffhandel in der Wirtschaftskammer, rät: „Man sollte nur Grillbriketts kaufen, die auf der Verpackung eine Zertifizierung wie DIN+ oder FSC aufweisen.“ Jörg Lebrecht bemerkt: „Die klassische Grillkohle verliert an Bedeutung. Für viele Grillfans bleibt sie Symbol für authentisches Barbecue, doch der Trend geht klar Richtung alternativer Brennstoffe. Besonders Gasgrills sind beliebt, aber auch Pellets gewinnen Marktanteile. Lebrecht glaubt: „Der Grund dafür liegt nicht zuletzt im veränderten Lebensstil vieler Konsumenten. Zeit wird zunehmend zum knappen Gut, gleichzeitig steigt der Wunsch nach unkomplizierten und verlässlichen Lösungen.“ Moderne Grillgeräte sollen schnell einsatzbereit sein, eine konstante Temperatur liefern und wenig Aufwand verursachen. Die Zeit wolle man nicht mit dem Anzünden oder Nachregulieren verbringen, sondern mit Familie, Freunden und gutem Essen. Und das gehe mit den neuen Geräten leichter.