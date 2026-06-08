Die Pollensaison ist heuer besonders beschwerlich

Wenn Antihistaminika nicht mehr richtig helfen

Um sich Erleichterung zu verschaffen, greifen viele Allergiker zu Antihistaminika. Diese Medikamente blockieren Histamin, also jenen Botenstoff, der für viele Beschwerden verantwortlich ist. Doch zurzeit berichten ungewöhnlich viele Betroffene, dass die Medikamente nicht mehr richtig wirken. „Wer trotz Medikamenten weiterhin starke Beschwerden hat, sollte die Situation unbedingt ärztlich abklären lassen. Denn hinter scheinbar harmlosen Allergiesymptomen können sich bereits chronische Entzündungen der Atemwege oder sogar ein beginnendes allergisches Asthma entwickeln“, so Hutter.