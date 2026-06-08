„Herausforderndes Jahr gut gemeistert“

Aktuell hat Billa rund 1660 Mitarbeiter aus 24 Nationen im Burgenland. Zugleich erfüllt das Unternehmen auch die gesetzliche Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderungen „Wir haben Integration und Inklusion in unserer DNA“, so der Vertriebsdirektor. Rund 80 Prozent der Mitarbeiter sind Frauen. Zugleich sei man mit 85 Lehrlingen auch ein wichtiger Ausbildungsbetrieb. 50 weitere sollen heuer dazu kommen. „Wir brauchen sie für die Zukunft“, stellt Scharnitz klar. Er hat übrigens einst selbst als Lehrling einer „Merkur“-Filiale in Eisenstadt begonnen. Zugleich werden im Burgenland heuer auch mehr als 7 Millionen Euro in die Standorte investiert, wie etwa in den Markt in Steinbrunn. Zugleich ist Billa auch ein wichtiger Anbieter für Waren aus dem Burgenland. Laut dem Vertriebsdirektor finden sich rund 2400 Produkte von 328 regionalen Produzenten, zumeist aus der Landwirtschaft, im Sortiment. Fortsetzen wird Billa auch das Sponsoring im regionalen Sport. „Wir legen den Schwerpunkt weiter auf Nachwuchs- und Mädchenfußball“, kündigt Scharnitz an.