Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilanz von Billa

„Herausforderndes Jahr gut gemeistert“

Burgenland
08.06.2026 11:00
55 Märkte mit insgesamt rund 1660 Mitarbeitern betreibt Billa aktuell im Burgenland.
55 Märkte mit insgesamt rund 1660 Mitarbeitern betreibt Billa aktuell im Burgenland.(Bild: RobertHarson)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Auch im Burgenland hatte Billa 2026 mit der schwierigen Wirtschaftslage zu kämpfen. Mit der Bilanz ist man dennoch zufrieden.

0 Kommentare

Die Rewe Gruppe Österreich (Billa, Bipa, Adeg und Penny) erwirtschaftete 2026 einen Bruttoumsatz von 11,36 Milliarden Euro. Das bedeutet einen Zuwachs von 2,2 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Im Bereich Lebensmittelhandel betrug das Plus 1,9 Prozent. „Im Burgenland liegen wir im Österreich-Schnitt“, erklärt Vertriebsdirektor Eric Scharnitz. Die Rahmenbedingungen seien nicht einfach gewesen: Eine hohe Inflation hätte die Konsumstimmung gedämpft. „Trotzdem haben wir dieses herausfordernde Jahr gut gemeistert“, bilanziert Scharnitz. Ein wichtiger Faktor sind nach wie vor auch Kunden aus Ungarn, wenngleich das Dosenpfand hier zu Rückgängen führt.

Sechs Märkte mit Kaufleuten
Im Burgenland hat Billa aktuell 55 Märkte, davon 40 Billa und 9 Billa plus. Sechs Märkte werden von Kaufleuten geführt. Ein Modell, dass künftig noch mehr zum Einsatz kommen soll. „Die Kaufleute sind näher an den Kunden dran und können ihre Standorte individuell gestalten“, hebt Scharnitz die Vorteile hervor. Bis zum Jahr 2030 sollen österreichweit 200 Märkte von Kaufleuten geführt werden.

Vertriebsdirektor Scharnitz ist mit der Bilanz zufrieden.
Vertriebsdirektor Scharnitz ist mit der Bilanz zufrieden.(Bild: Robert HARSON)

Aktuell hat Billa rund 1660 Mitarbeiter aus 24 Nationen im Burgenland. Zugleich erfüllt das Unternehmen auch die gesetzliche Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderungen „Wir haben Integration und Inklusion in unserer DNA“, so der Vertriebsdirektor. Rund 80 Prozent der Mitarbeiter sind Frauen. Zugleich sei man mit 85 Lehrlingen auch ein wichtiger Ausbildungsbetrieb. 50 weitere sollen heuer dazu kommen. „Wir brauchen sie für die Zukunft“, stellt Scharnitz klar. Er hat übrigens einst selbst als Lehrling einer „Merkur“-Filiale in Eisenstadt begonnen. Zugleich werden im Burgenland heuer auch mehr als 7 Millionen Euro in die Standorte investiert, wie etwa in den Markt in Steinbrunn. Zugleich ist Billa auch ein wichtiger Anbieter für Waren aus dem Burgenland. Laut dem Vertriebsdirektor finden sich rund 2400 Produkte von 328 regionalen Produzenten, zumeist aus der Landwirtschaft, im Sortiment. Fortsetzen wird Billa auch das Sponsoring im regionalen Sport. „Wir legen den Schwerpunkt weiter auf Nachwuchs- und Mädchenfußball“, kündigt Scharnitz an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
08.06.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
17° / 28°
Symbol wolkig
Güssing
16° / 28°
Symbol wolkig
Mattersburg
14° / 28°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
14° / 29°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Verdächtiger gefasst
Messerangriff in New Yorker Bahnhof: 6 Verletzte
Sophia Thomalla reist zur Zverev-Party nach.
Ab zur Titel-Party
„Er hat es!“ Herzdame Thomalla feiert Champ Zverev
Kinder des Caritas-Projekts im „Alaba-Käfig“ in Wien
Niederlage vor WM
Vizekanzler streicht Fußball-Förderung für Kinder
Eva Schütz ist offensichtlich nicht die Wunschkandidatin von News-Anchor Wolf.
Wirbel vor ORF-Wahl
Armin Wolf: „Rassistische Fake-News-Schleuder“
Papst Leo XIV. wurde von König Felipe VI., Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Prinzessin ...
Papst bedauert:
„Friedensbotschaft klingt in diesen Zeiten naiv“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
222.440 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
134.021 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
125.906 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1432 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1173 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
971 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Mehr Burgenland
Nach Müllskandal
Statt giftiger Briketts ist Grillkohle gefragt
Das steckt dahinter
Die Pollensaison ist heuer besonders beschwerlich
Sport Tv Logo
LANDESLIGA-DRAMA
Kurioser Regelstreit um den Klassenerhalt!
So geht‘s!
Lehrlingsboom: Das „Reduce“ als Vorzeigebetrieb
Freiwillig helfen
Mattersburger Pfadfinder zum Austausch in Mostar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf