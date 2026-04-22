Salzburg benötigt weniger Energie aus dem Ausland

2571 Gigawattstunden Energie verbrauchte die gesamte Stadt Salzburg im Jahr 2024. Das ist um ein Prozent weniger als im Jahr davor. Ein Elektroauto würde mit dieser Leistung 6,5 Millionen Mal das Stadtgebiet umkreisen können. 36 Prozent der Energie wurde aus erneuerbaren gewonnen. Insgesamt 51 Prozent, und somit neun Prozent weniger als 2023, des Gesamtverbrauchs wurden aus dem Ausland abgedeckt. Gerade Gas kommt nahezu vollständig nicht aus Österreich.