Autos kollidierten im Frühverkehr frontal

Unfallstelle abgesperrt

Die Feuerwehr sicherte in weiterer Folge die Unfallstelle ab, stellte den vorbeugenden Brandschutz sicher und kümmerte sich um die Absicherung der beteiligten Fahrzeuge. Zudem wurden die Batterien abgeklemmt und die Polizei bei der Unfallaufnahme unterstützt.