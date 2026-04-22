Autos kollidierten im Frühverkehr frontal

Am Mittwochvormittag ist es auf der B159 im Ortsteil Rif bei Hallein in Salzburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Hallein war ursprünglich kurz vor 8 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand alarmiert worden.
Vor Ort angekommen, mussten die Helfer jedoch rasch umdisponieren. Denn statt eines bloßen Fahrzeugbrandes bot sich den Einsatzkräften ein weitaus schlimmeres Bild.
Zwei Personenkraftwagen waren frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vom Roten Kreuz erstversorgt.
Unfallstelle abgesperrt
Die Feuerwehr sicherte in weiterer Folge die Unfallstelle ab, stellte den vorbeugenden Brandschutz sicher und kümmerte sich um die Absicherung der beteiligten Fahrzeuge. Zudem wurden die Batterien abgeklemmt und die Polizei bei der Unfallaufnahme unterstützt.
Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.
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