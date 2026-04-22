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Fokus auf Gesundheit

Vor 1. Mai: SPÖ fordert „Einspruch“ von Patienten

Steiermark
22.04.2026 15:58
Kampagnenstart mit Doris Kamps und Max Lercher vor dem LKH Graz.
Kampagnenstart mit Doris Kamps und Max Lercher vor dem LKH Graz.(Bild: SPÖ Steiermark)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Der 1. Mai gilt nach wie vor als Hochamt der Sozialdemokratie. Die steirische SPÖ unter Max Lercher startet davor die Kampagne „Einspruch“ und setzt vor allem auf das Thema Gesundheit – wohl nicht zufällig auch das Hauptthema von Graz-Spitzenkandidatin Doris Kampus. 

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Früh aufstehen hieß es am Mittwoch für Max Lercher und Doris Kampus: In der Nähe des LKH Graz verteilten sie Gebäck und Flyer – und bewarben dabei die neue Parteikampagne „Einspruch!“. Über ein Online-Formular sollen Steirerinnen und Steirer Anliegen, Sorgen und Erfahrungen einbringen. „Wir bringen die Themen in den Landtag ein und verlangen von der Landesregierung Antworten“, verspricht Lercher.

Der Ort für die Verteilaktion, der in den kommenden Tagen mehrere folgen werden, war nicht zufällig gewählt: Der erste Schwerpunkt der Kampagne lautet nämlich Gesundheit. „Egal ob Patientin, Patient oder Personal – sie wissen am besten, wo es Lösungen braucht. Trotzdem wird ihre Perspektive von der Politik viel zu oft ignoriert“, meint Lercher. Gesundheit ist auch der Schwerpunkt von Doris Kampus, der Spitzenkandidatin bei der Graz-Wahl am 28. Juni. 

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Maiaufmarsch in Graz ganz traditionell
Der 1. Mai soll heuer ebenso im Zeichen der Gesundheitsversorgung stehen. Lercher fordert ein Ende der Zwei-Klassen-Medizin und kritisiert Kürzungspläne, zuletzt etwa die Auflösung von Abteilungen im LKH Bad Aussee und die neue Kooperation mit Bad Ischl (Oberösterreich). Pikant: SPÖ-Regierungsmitglieder wie Gesundheitsministerin Korinna Schumann loben die Zusammenarbeit über Bundesländergrenzen hinweg. 

Der Rahmen für den 1. Mai in Graz ist wieder traditionell: Die SPÖ-Vertreter marschieren vom Volksgarten bis zum Hauptplatz, wo Lercher und Kampus zum Publikum sprechen werden. Lercher wird dann um 11 Uhr auch in Leoben auf der Bühne stehen, Staatssekretär Jörg Leichtfried ist Hauptredner in seiner Heimatstadt Bruck und in Kapfenberg.

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