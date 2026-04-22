Vor 1. Mai: SPÖ fordert „Einspruch“ von Patienten

Der Ort für die Verteilaktion, der in den kommenden Tagen mehrere folgen werden, war nicht zufällig gewählt: Der erste Schwerpunkt der Kampagne lautet nämlich Gesundheit. „Egal ob Patientin, Patient oder Personal – sie wissen am besten, wo es Lösungen braucht. Trotzdem wird ihre Perspektive von der Politik viel zu oft ignoriert“, meint Lercher. Gesundheit ist auch der Schwerpunkt von Doris Kampus, der Spitzenkandidatin bei der Graz-Wahl am 28. Juni.