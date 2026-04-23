Fläche von 20 Fußballfeldern muss gereinigt werden

Die Österreichischen Bundesbahnen machen sich jedes Frühjahr daran, die Bahnhöfe im ganzen Land wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen - dabei haben die Mitarbeiter ganz schön viel zu tun.
Jeder will sie, doch kaum jemand macht sich darüber Gedanken: Sauberkeit in den Bahnhöfen. Auch heuer haben die ÖBB wieder ihren Frühjahrsputz gestartet, damit der Schmutz des Winters, vor allem Kies und Staub, entfernt wird - eine „Herkulesarbeit“, wie das Bahnunternehmen selbst es nennt.
Bei der Grundreinigung waren heuer österreichweit 555 Reinigungskräfte der ÖBB im Einsatz, in Vorarlberg waren es rund 20. Allein die gereinigten Bodenflächen hatten ein Ausmaß von 20 Fußballfeldern. Der Frühjahrsputz dient außerdem dazu, Uhren sowie Infotafeln an Bahnhöfen und Haltestellen zu reinigen. Auch viele Graffitis an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden wurden im Rahmen der Putzaktion entfernt.
Ein zunehmend wichtiger Faktor ist für die ÖBB die Verwendung umweltschonender Reinigungsmittel. Zudem kommen neue Reinigungswägen zum Einsatz, bei deren Fertigung recycelte Materialien verwendet wurden.
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