Fläche von 20 Fußballfeldern muss gereinigt werden

Jeder will sie, doch kaum jemand macht sich darüber Gedanken: Sauberkeit in den Bahnhöfen. Auch heuer haben die ÖBB wieder ihren Frühjahrsputz gestartet, damit der Schmutz des Winters, vor allem Kies und Staub, entfernt wird - eine „Herkulesarbeit“, wie das Bahnunternehmen selbst es nennt.