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ÖBB-Putz

Fläche von 20 Fußballfeldern muss gereinigt werden

Vorarlberg
23.04.2026 08:00
Das große Putzen hat begonnen – auch im Ländle.
Das große Putzen hat begonnen – auch im Ländle.(Bild: ÖBB)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Österreichischen Bundesbahnen machen sich jedes Frühjahr daran, die Bahnhöfe im ganzen Land wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen - dabei haben die Mitarbeiter ganz schön viel zu tun.  

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Jeder will sie, doch kaum jemand macht sich darüber Gedanken: Sauberkeit in den Bahnhöfen. Auch heuer haben die ÖBB wieder ihren Frühjahrsputz gestartet, damit der Schmutz des Winters, vor allem Kies und Staub, entfernt wird - eine „Herkulesarbeit“, wie das Bahnunternehmen selbst es nennt.

Auch Glasflächen müssen gereinigt werden.
Auch Glasflächen müssen gereinigt werden.(Bild: Mag. Sebastian Reich)

Bei der Grundreinigung waren heuer österreichweit 555 Reinigungskräfte der ÖBB im Einsatz, in Vorarlberg waren es rund 20. Allein die gereinigten Bodenflächen hatten ein Ausmaß von 20 Fußballfeldern. Der Frühjahrsputz dient außerdem dazu, Uhren sowie Infotafeln an Bahnhöfen und Haltestellen zu reinigen. Auch viele Graffitis an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden wurden im Rahmen der Putzaktion entfernt.

Frühjahrsputzprogramm der ÖBB 
Was alles im Ländle gereinigt werden muss: 
  • Bodenflächen: 146.104 m² (österreichweit 2.899.090 m²)
  • Glasflächen: 11.867 m² (österreichweit 271.323 m²)
  • Treppen: 2666 m² (österreichweit 55.231 m²)
  • Handläufe: 1267 Laufmeter (österreichweit 91.742 lfm)
  • Sitzbänke: 447 Laufmeter (österreichweit 17.329 lfm)
  • Lifte: 46 Stück (österreichweit 719 Stück)
  • Abfallbehälter: 171 Stück (österreichweit 6.356 Stück)
  • Rolltreppen: 6 Stück (österreichweit 195 Stück)
  • Aschenbecher: 25 Stück (österreichweit 351 Stück)

Ein zunehmend wichtiger Faktor ist für die ÖBB die Verwendung umweltschonender Reinigungsmittel. Zudem kommen neue Reinigungswägen zum Einsatz, bei deren Fertigung recycelte Materialien verwendet wurden. 

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