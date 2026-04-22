Finanzminister soll Parteienförderung halbieren

„Schritt, um Vertrauen zurückzugewinnen“

Gleichzeitig nimmt Wotschke auch den SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer in die Pflicht: „Parteien bleiben weiterhin ausreichend finanziert – nur auf einem vernünftigen Niveau. Viele andere Länder zeigen, dass das funktioniert. Die Frage ist nicht, ob es möglich ist, sondern ob die Parteien bereit sind, bei sich selbst zu sparen. Der Finanzminister ist nun gefordert, dieses Thema stärker voranzutreiben.“ Denn wer sparen will, müsse bei sich selbst anfangen: „Eine Senkung der Parteienförderung wäre ein wichtiger Schritt, um Vertrauen zurückzugewinnen.“