Ex-Weltmeisterin Tsegay für vier Monate gesperrt

Ausnahmegenehmigung lehnte die Welt Anti Doping Agentur ab

Tsegay hatte den Gebrauch den Angaben zufolge sofort eingeräumt und Dokumente vorgelegt, die eine Einnahme aus medizinischen Gründen rechtfertigen. Während der Leichtathletik-Weltverband nachträglich eine medizinische Ausnahmegenehmigung bewilligte, lehnte die Welt Anti Doping Agentur (WADA) einen solchen Schritt ab. Daraufhin kam es nun zu der Vier-Monats-Sperre.