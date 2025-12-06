Tschernobyl-Sarkophag verlor Sicherheitsfunktion

Ukraine macht Moskau für Drohnenattacke verantwortlich

Die Schutzhülle oder der Sarkophag über dem stillgelegten Atomkraftwerk war errichtet worden, um das Austreten weiteren radioaktiven Materials nach der Atomkatastrophe von 1986 zu verhindern. Die Vereinten Nationen hatten am 14. Februar berichtet, dass eine Drohne mit einem hochexplosiven Sprengkopf das Kraftwerk getroffen habe. Die Ukraine machte Russland dafür verantwortlich, Moskau wies dies zurück. Strahlung trat offenbar nicht aus, die Strahlenwerte blieben den damaligen Angaben zufolge normal und stabil.