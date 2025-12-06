Vorteilswelt
Von Drohne beschädigt

Tschernobyl-Sarkophag verlor Sicherheitsfunktion

Ausland
06.12.2025 07:59
Reparaturarbeiten auf der Schutzhülle nach dem Drohnenangriff im Februar
Reparaturarbeiten auf der Schutzhülle nach dem Drohnenangriff im Februar(Bild: AFP/UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE/Handout )

Die Schutzhülle des ukrainischen AKW Tschernobyl kann die wichtigste Sicherheitsfunktion nicht mehr erfüllen, teilt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit. Grund ist die Beschädigung durch eine mit Sprengstoff beladene Drohne, die den Sarkophag im Februar traf.

Zwar sei festgestellt worden, dass es an tragenden Strukturen oder Überwachungssystem der Schutzhülle keine dauerhaften Schäden gebe. Um die langfristige nukleare Sicherheit zu gewährleisten, sei aber die umfassende Wiederherstellung unerlässlich. 

Reparaturen vorgenommen
Eine Inspektion habe bestätigt, „dass die Schutzhülle ihre primären Sicherheitsfunktionen verloren hat, einschließlich der Fähigkeit zum Einschluss von Material“, erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Reparaturen seien bereits vorgenommen worden.

Ukraine macht Moskau für Drohnenattacke verantwortlich
Die Schutzhülle oder der Sarkophag über dem stillgelegten Atomkraftwerk war errichtet worden, um das Austreten weiteren radioaktiven Materials nach der Atomkatastrophe von 1986 zu verhindern. Die Vereinten Nationen hatten am 14. Februar berichtet, dass eine Drohne mit einem hochexplosiven Sprengkopf das Kraftwerk getroffen habe. Die Ukraine machte Russland dafür verantwortlich, Moskau wies dies zurück. Strahlung trat offenbar nicht aus, die Strahlenwerte blieben den damaligen Angaben zufolge normal und stabil.

