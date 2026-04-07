Tschernobyl: Der Tag, der Europa veränderte

Darunter der Atomingenieur Nikolai Steinberg, der den Reaktor mit aufgebaut und wesentliche Erkenntnisse zum Hergang der Katastrophe beigesteuert hat. Direkt im Anschluss (21 Uhr) beleuchtet „Russlands Atomgeschäfte – Europa in der Falle“, warum Nukleardeals im Osten noch immer sehr eindringlich sind. Dass es auch ohne Russland geht, zeigt die Ukraine: Sie bezieht Kernbrennstäbe inzwischen vom amerikanisch-kanadischen Konzern Westinghouse.