Kassenautomat auf Tiroler Recyclinghof geknackt

Dreister Coup auf einem Recyclinghof in Tirol! In der Nacht auf Dienstag verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Recyclinghof im Bezirk Kitzbühel und gingen dabei gezielt und rabiat vor.
Die Täter schlugen laut Polizei in der Nacht auf Dienstag zwischen 22.45 Uhr und 2 Uhr zu. „Die Unbekannten drangen in das Gelände ein und brachen gewaltsam einen Werkzeugschuppen auf“, berichtet die Polizei in Kössen.
Mehrere Hundert Euro gestohlen
Mit dem darin vorgefundenen Werkzeug machten sie sich anschließend an einem Kassenautomaten zu schaffen. Dieser wurde aufgebrochen, das darin befindliche Bargeld – ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag – entwendet.
Ermittlungen der Polizei laufen
Nach der Tat konnten die Täter flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen
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