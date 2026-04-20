Kupferkabel und Maschinen von Baustellen gestohlen

Unbekannte Diebe trieben am Wochenende im Tiroler Unterland ihr Unwesen: Im Zillertal stahlen die Täter ein langes Kupferkabel, in St. Johann verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu Baucontainern und ließen mehrere Maschinen mitgehen.
Der Coup im Zillertaler Uderns wurde im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagfrüh gelandet. Die unbekannten Täter stahlen von einer Baustelle ein circa 150 Meter langes Kupferkabel, das dort als Zuleitung verlegt worden war, berichtete die Polizei.
Baucontainer aufgebrochen
Am Wochenende wurde auch eine Baustelle in St. Johann von unbekannten Ganoven heimgesucht. Die Täter brachen dort zwei Baucontainer auf und stahlen daraus mehrere Maschinen samt Akkus und Ladestationen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.
In beiden Fällen laufen die Ermittlungen. Um zweckdienliche Hinweise ersuchen die PI Ried im Zillertal (Tel.: 059 133/7253) bzw. die PI St. Johann in Tirol (059 133/7208).
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