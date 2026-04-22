Kellerabteile seit Monaten pausenlos leergeräumt

Ein dreister Einbrecher treibt seit Monaten in Innsbruck sein Unwesen: In einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Neu-Arzl wurden bereits zahlreiche Kellerabteile aufgebrochen. Die Polizei steht noch vor einem Rätsel.
Mitte Dezember 2025 kam es zum ersten Coup, am Montag zum bislang letzten. Ziel der nächtlichen Streifzüge des Einbrechers waren mehrere Kellerabteile eines Wohnhauses in Neu-Arzl. Mit brachialer Gewalt verschaffte sich der Unbekannte Zugang und durchsuchte die Abteile nach Wertgegenständen.
Über Tausend Euro Schaden
Die Beute machte der Dieb dabei reichlich: Neben diversen Gebrauchsgegenständen verschwanden auch Elektrogeräte. Der entstandene Schaden summiert sich laut Polizei derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.
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