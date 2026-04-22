Kellerabteile seit Monaten pausenlos leergeräumt

Mitte Dezember 2025 kam es zum ersten Coup, am Montag zum bislang letzten. Ziel der nächtlichen Streifzüge des Einbrechers waren mehrere Kellerabteile eines Wohnhauses in Neu-Arzl. Mit brachialer Gewalt verschaffte sich der Unbekannte Zugang und durchsuchte die Abteile nach Wertgegenständen.