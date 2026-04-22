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Elektrogeräte weg

Kellerabteile seit Monaten pausenlos leergeräumt

Tirol
22.04.2026 09:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein dreister Einbrecher treibt seit Monaten in Innsbruck sein Unwesen: In einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Neu-Arzl wurden bereits zahlreiche Kellerabteile aufgebrochen. Die Polizei steht noch vor einem Rätsel.

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Mitte Dezember 2025 kam es zum ersten Coup, am Montag zum bislang letzten. Ziel der nächtlichen Streifzüge des Einbrechers waren mehrere Kellerabteile eines Wohnhauses in Neu-Arzl. Mit brachialer Gewalt verschaffte sich der Unbekannte Zugang und durchsuchte die Abteile nach Wertgegenständen.

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