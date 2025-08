Matt Damon gewinnt bei US-„Wer wird Millionär?“

In der Spezialfolge der ABC-Show, moderiert von Jimmy Kimmel, erreichten Damon und Jennings souverän die alles entscheidende Millionen-Dollar-Stufe. Dabei fehlte es nicht an Humor: Die berühmt-berüchtigte (gespielte) Fehde zwischen Damon und Kimmel wurde natürlich genüsslich ausgespielt. Als es um 500.000 Dollar ging, frotzelte Damon trocken: „Er ist nutzlos“ – gemeint war natürlich Moderator Kimmel. Der konterte sofort: „Ein gewisses Wiesel hat es bis in diesen heißen Stuhl geschafft – Matt Damon!“