Bachmannpreis als eine Chance auf Sichtbarkeit

Sie leben und arbeiten vor allem im Ennstal, sind als Läufer viel in der Natur – wie spiegelt sich die Region in Ihrem Schreiben?

Das hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr verschoben, die Landschaft sich immer mehr und weiter eingeschrieben, in die Sprache selbst, das Schreiben, die Themen. Mittlerweile sind es vor allem die Alpen als Kultur- und Naturlandschaft, die mich beschäftigen – auch als zu Hause von mehr als 30.000 Tier- und Pflanzenarten, eine Umgebung, in der sich klimatische Prozesse doppelt so schnell abspielen.