Die spannende Wissenschaft des guten Kaffees

Für Neugierige und Entdeckungsfreudige öffnen sich bei der „Langen Nacht der Forschung“ am 24. April 2026 in Dornbirn und Lustenau von 17 bis 23 Uhr Türen zu Laboren und Werkstätten. Es werden breit gefächerte Themen und Stationen für jede Altersgruppe und jeden Wissensstand geboten. Mehr Informationen unter: www.langenachtderforschung.at/vorarlberg

Andres Kaffeemanufaktur, Steinebach 16, Dornbirn, exklusive Kaffees, Siebträger, Mühlen sowie ausgewähltes Equipment

Bestellungen und weiterführende Informationen: www.andres-kaffeemanufaktur.com