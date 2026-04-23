Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geschäftsbilanz

Vorarlberger Sparkassen liegen leicht im Plus

Vorarlberg
23.04.2026 11:01
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Einem Zuwachs des EGT um 1,9 Prozent auf 69,6 Millionen Euro steht ein Minus beim Betriebsergebnis um 14,7 Prozent von 128,8 auf 109,2 Millionen Euro gegenüber. Stark angezogen hat im vergangenen Jahr die Wohnbaufinanzierung.  

0 Kommentare

Die Vorarlberger Sparkassen mussten im Geschäftsjahr 2025 abermals einen Rückgang beim Betriebsergebnis auf 109,2 Millionen Euro (2024: 128,8 Millionen, -14,7 Prozent) hinnehmen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) wuchs um 1,9 Prozent (2024: 68,9 Millionen) auf 69,6 Millionen Euro an und reichte an den Wert von 2023 (70 Millionen) heran. Besonders stark entwickelte sich im vergangenen Jahr die Wohnbaufinanzierung, es wurden wieder deutlich mehr Wohnraumfinanzierungen abgeschlossen.

Sparkassen-Gruppensprecher Martin Jäger sprach von einem Geschäftsjahr, das durch „gestiegene Kosten und erhöhte regulatorische Anforderungen“ geprägt gewesen sei. Den Rückgang beim Betriebsergebnis begründete er mit den Leitzinssenkungen. Dennoch hätten die Sparkassen gezielt weiter in IT, Sicherheit, Infrastruktur und Beratungskompetenz investiert.

Steigerungen gab es sowohl beim Kreditvolumen als auch bei den Spareinlagen. Der Umfang der Kredite wuchs von 6,5 auf 6,8 Milliarden Euro (+4,5 Prozent) an. Die Wohnbaufinanzierung erreichte ein Ausmaß von 362,7 Millionen Euro, um über 147 Millionen mehr als 2024 (215,6 Millionen, +68,2 Prozent). Jäger führte das auf veränderte Rahmenbedingungen zurück, so habe sich das Zinsniveau einigermaßen stabilisiert. „Hinzu kommt ein spürbarer Nachholeffekt“, erklärte der Sparkassensprecher. In den Jahren 2022 und 2023 hätten zahlreiche Menschen den Immobilienkauf hinausgezögert.

Spareinlagen erreichten Höchststand
Die Spareinlagen erreichten mit 3,7 Milliarden Euro einen neuen Höchststand (2024: 3,5 Milliarden, +6,9 %). Auch die Primärmittel, die Summe aus Spar- und Giroeinlagen sowie der eigenen Sparkassenobligationen, nahmen um 7,2 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro (2024: 6,2 Milliarden) zu. Insgesamt wurden an Kundengeldern 8,5 Milliarden Euro (2024: 7,8 Milliarden, +7,9 Prozent) verwaltet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
23.04.2026 11:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
3° / 16°
Symbol wolkenlos
Bludenz
3° / 20°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
4° / 20°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
1° / 20°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
165.246 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
147.713 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
128.426 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1569 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1065 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1044 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Mehr Vorarlberg
Geschäftsbilanz
Vorarlberger Sparkassen liegen leicht im Plus
Sechs Höfe gesperrt
Rinder-TBC: 21 Tiere in Dornbirner Betrieb getötet
Gegen WSG Tirol
Dieser Ausfall tat den Altachern besonders weh
Kippte Richtung Bach
Auto rammte Mauer und musste gesichert werden
ÖBB-Putz
Fläche von 20 Fußballfeldern muss gereinigt werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf