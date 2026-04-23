Vorarlberger Sparkassen liegen leicht im Plus

Steigerungen gab es sowohl beim Kreditvolumen als auch bei den Spareinlagen. Der Umfang der Kredite wuchs von 6,5 auf 6,8 Milliarden Euro (+4,5 Prozent) an. Die Wohnbaufinanzierung erreichte ein Ausmaß von 362,7 Millionen Euro, um über 147 Millionen mehr als 2024 (215,6 Millionen, +68,2 Prozent). Jäger führte das auf veränderte Rahmenbedingungen zurück, so habe sich das Zinsniveau einigermaßen stabilisiert. „Hinzu kommt ein spürbarer Nachholeffekt“, erklärte der Sparkassensprecher. In den Jahren 2022 und 2023 hätten zahlreiche Menschen den Immobilienkauf hinausgezögert.