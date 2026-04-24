Austria Lustenau wird wieder alles investieren

Bei den Klagenfurtern gab es am Donnerstag das große Aufatmen. Der Sanierungsplan wurde von den Gläubigern angenommen, der Fortbestand des Klubs ist also gesichert. Fix ist, dass der Verein nach Ende der Saison in die Regionalliga absteigen wird und ohne Druck die restlichen Zweitligaspiele bestreiten kann. Im Aufstiegskampf darf der violette Namensvetter aus Kärnten auch auswärts für Lustenau nicht zum Stolperstein werden.