Austria Lustenau wird wieder alles investieren

Selbstbewusstsein und Konsequenz sollen die Austria heute zum Sieg beim Fixabsteiger aus Klagenfurt führen, fordert Lustenau-Trainer Markus Mader. Verzichten muss er beim Fixabsteiger aber womöglich auf den zuletzt äußerst treffsicheren Mame Wade. Mit einem Sieg wäre ein weiterer großer Schritt Richtung Aufstieg gemacht.
Bei den Klagenfurtern gab es am Donnerstag das große Aufatmen. Der Sanierungsplan wurde von den Gläubigern angenommen, der Fortbestand des Klubs ist also gesichert. Fix ist, dass der Verein nach Ende der Saison in die Regionalliga absteigen wird und ohne Druck die restlichen Zweitligaspiele bestreiten kann. Im Aufstiegskampf darf der violette Namensvetter aus Kärnten auch auswärts für Lustenau nicht zum Stolperstein werden.
„Sie haben jedoch nichts zu verlieren. Die Spieler wollen sich zeigen – für andere Vereine, für ihre Zukunft. Sie werden Gas geben und uns alles abverlangen“, warnt Trainer Markus Mader vor der heutigen Aufgabe. Austria Klagenfurt setzt auf viele junge Spieler, hat aber mit Mittelstürmer Bartol Barisic einen brandgefährlichen Angreifer in seinen Reihen, der bereits acht Saisontreffer erzielte.
Auf Stärken konzentrieren
Besser ist es jedoch, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Die Mannschaft strotzt nach den jüngsten 3:0-Siegen vor Selbstvertrauen. „Wir müssen genau diese Mischung aus Selbstbewusstsein und Konsequenz auf den Platz bringen. Die Mannschaft ist jedenfalls bereit, wieder alles zu investieren“, verspricht der Coach. Allerdings ist der Einsatz von Mame Wade noch nicht fix.
Schritt Richtung Titel
Mit einem vollen Erfolg könnte die Austria einen weiteren Riesenschritt in Richtung Meistertitel machen. Zumal am Samstag mit dem FAC und St. Pölten die ersten Verfolger direkt aufeinandertreffen. Für die Lustenau-Fans vor Ort wird der Gäste-Sektor nach Intervention nun doch geöffnet. Ursprünglich sollten die Austria-Anhänger gemeinsam mit den Klagenfurtern auf der Haupttribüne untergebracht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.