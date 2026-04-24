Die Bregenzer empfangen einen starken Aufsteiger

Die Bregenzer hängen ganz tief im Keller von Liga zwei, die Chancen, auf sportlichem Weg den Klassenerhalt zu schaffen, schwinden im Frühjahr zusehends. „Es ist sehr mühsam“, gesteht Coach Andreas Heraf die ganz schwierige Situation ein. Aber in Bregenz wird dennoch weiter konzentriert gearbeitet, ohne großes Trara. „Es war eine unauffällige Woche, meine Spieler sind fit. Wir können aus dem Vollen schöpfen.“ Mit den Akademie Vorarlberg-Kickern Felix Albrecht und Yasir Mihci hatten die Bregenzer zwei Testpiloten zu Gast. „Beide haben es sehr gut gemacht, es war cool, dass sie da waren“, lobt Heraf die Talente.