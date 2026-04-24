Die Bregenzer empfangen einen starken Aufsteiger

Auch wenn die Lage der Bregenzer in der Zweiten Liga schon fast aussichtslos erscheint, wollen die Festspielstädter weiter alles geben. Heute kommt mit Hertha Wels ein starker Aufsteiger. Coach Andreas Heraf glaubt trotzdem, dass für seine Mannschaft alles möglich ist. Falls nicht wieder die üblichen Fehler passieren.
Die Bregenzer hängen ganz tief im Keller von Liga zwei, die Chancen, auf sportlichem Weg den Klassenerhalt zu schaffen, schwinden im Frühjahr zusehends. „Es ist sehr mühsam“, gesteht Coach Andreas Heraf die ganz schwierige Situation ein. Aber in Bregenz wird dennoch weiter konzentriert gearbeitet, ohne großes Trara. „Es war eine unauffällige Woche, meine Spieler sind fit. Wir können aus dem Vollen schöpfen.“ Mit den Akademie Vorarlberg-Kickern Felix Albrecht und Yasir Mihci hatten die Bregenzer zwei Testpiloten zu Gast. „Beide haben es sehr gut gemacht, es war cool, dass sie da waren“, lobt Heraf die Talente.
Heute (18) haben die Festspielstädter Hertha Wels zu Gast, den Aufsteiger, der sich schon längst aus dem Abstiegskampf befreit hat. „Für uns ist es dasselbe Spiel wie schon viele davor. Eine Chance haben wir immer“, sagt Heraf, „aber nur, wenn wir nicht wieder so viele Fehler machen, wie in den letzten Spielen.“
Hoffnung im Osten
Einen Blick werden die Bregenzer auch in die Ostliga werfen – dort könnte sich Horn heute (19) mit einem Sieg gegen Traiskirchen bis auf sechs Punkte an einen Aufstiegsplatz annähern, falls Parndorf nicht gegen den Kremser SC gewinnen sollte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.