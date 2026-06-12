Nächste ÖSV-Abfahrerin stellt Latten in den Keller

Kein Servicemann

Da ich letzte Saison trotz Schmerzen gefahren bin, habe ich keinen Verletztenstatus bekommen und jetzt meinen Kaderplatz im ÖSV verloren. Zwar ist mir ein Mittrainiererstatus angeboten worden, allerdings ohne Servicemann“, verrät Vanessa. „Nachdem ich auch vom Bundesheer nicht mehr unterstützt werde, ist das für mich aber einfach nicht mehr finanzierbar.“ Was sie nach ihrem Karriereende macht, ist noch offen. Eine Rolle als Trainerin kann sich Nessi zwar vorstellen – aber nur beim Nachwuchs.