FAV als Kandidat für Wallners Einsparliste

Die wenigsten Vorarlberger dürften wissen, wofür FAV steht – und womit deren Mitarbeiter beschäftigt sind. „Ich habe erst einmal nachschauen müssen“, gibt eine Landtagsabgeordnete, die nicht den Neos angehört, ganz offen zu. Bei den Pinken hingegen weiß man, dass sich die „Fördergesellschaft für den Arbeitsmarkt Vorarlberg“ hinter den drei Buchstaben versteckt – und ist der Meinung, dass diese Einrichtung völlig überflüssig ist. Die FAV würde sich – angesichts der wirtschaftlich angespannten Lage des Landes Vorarlberg – eigentlich ganz gut auf der großen Einsparliste des Landeshauptmanns machen, meinen die Pinken nach der Beantwortung einer von ihnen gestellten Landtagsanfrage. Diese sei nämlich „ein Offenbarungseid“ und liefere keine einzige Erfolgszahl.