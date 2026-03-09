Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minister Hanke in Rom

Klinkenputzen bei Tirols Gegner im Transit-Streit

Tirol
09.03.2026 07:00
Österreichs Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) besuchte seinen italienischen Amtskollegen Matteo ...
Österreichs Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) besuchte seinen italienischen Amtskollegen Matteo Salvini in dessen Büro in Rom.(Bild: infothek.bmimi.gv.at)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Österreichs Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) traf in Rom Italiens Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini zu einem Austausch und berichtete im Anschluss von „konstruktiven Gesprächen“. Es folgte eine Einladung nach Wien. 

0 Kommentare

Das Treffen fand am Rande einer Delegationsreise statt. „Im Zentrum der Gespräche standen die Zusammenarbeit bei operativen Fragen rund um den Brennerbasistunnel, die weitere Vorgehensweise nach dem EuGH-Urteil zum Brenner-Transit und eine gemeinsame Stellungnahme zur Wettbewerbslogik in der Eisenbahnindustrie“, berichtete Minister Hanke im Anschluss.

Es sei ein „konstruktiver Austausch“ gewesen. Am Ende erging eine Einladung an Salvini, Wien zu besuchen.

Vorbereitungen für den Tag X
„Diese positiven Gespräche bilden die Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zwischen Österreich und Italien, wobei die Brenner-Frage im Zentrum dieser Arbeit stehen wird“, berichtete Hanke.

„Wir haben uns darauf geeinigt, nicht einfach das EuGH-Urteil abzuwarten, sondern bereits jetzt konkrete Überlegungen und Vorbereitungen für den Tag nach der Entscheidung anzustellen. Nur wenn alle Beteiligten aufeinander zugehen, ist eine konstruktive Lösung möglich, von der auch die Tirolerinnen und Tiroler profitieren.“

Zitat Icon

Nur wenn alle drei Staaten eng zusammenarbeiten, ist eine vernünftige Lösung der Transit-Frage möglich.

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ)

Freie Fahrt für die Frächterlobby
Der italienische Verkehrsminister gilt als hartnäckigster Kritiker der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen, die den totalen Verkehrskollaps auf Tirols Autobahnen verhindern sollen. Salvini hingegen will freie Fahrt für die Frächterlobby durch Tirol und hat, um dieses Ziel zu erreichen, Klage beim EU-Gerichtshof eingebracht. Am 21. April findet dazu die nächste Verhandlung statt.

Lesen Sie auch:
Verkehrs-Landesrat René Zumtobel (SPÖ) kämpft seit 2022 für die Aufnahme von Abfahrverboten in ...
Krone Plus Logo
Was Landesrat vorhat
Verkehrspaket für Tirol soll Staus verhindern
02.03.2026
Tiroler Notmaßnahmen
Transit-Streit mit Österreich: Jetzt klagt Italien
14.05.2024

Weniger Baustellen-Ärger als Ziel
Hanke betonte, dass sich nach dem Urteil alle Seiten in einem freundschaftlichen Umgang aufeinander zubewegen müssten, „was Salvini bejahte“. Weitere Themen waren eine verstärkte Abstimmung zwischen den Verkehrsträgern der Staaten, z.B. bei der Baustellenabwicklung. Zu diesem Zweck habe Österreich bereits eine entsprechende Initiative eingebracht. Ziel sei es, im Sinne der Reisenden eine Entlastung zu erzielen, sagte Hanke. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Eine ukrainische Aufklärungsdrohne
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Selenskyj schickt Drohnen ++ Verbündete uneins?
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
286.995 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.049 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
254.521 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2248 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2199 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf