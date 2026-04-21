Hunderte machten bei Demo „Krach für Wissenschaft“

Hunderte Teilnehmer waren beim Aktionstag der Österreichischen Universitäten am Dienstag auf den Straßen, um für die Bedeutung von Kreativität und Innovation aus Wissenschaft und Forschung aufmerksam zu machen. So auch in Innsbruck.
Die Universität Innsbruck und die Medizinische Universität Innsbruck luden am 21. April zu einem gemeinsamen Rundgang. Dieser stand unter dem Motto „Krach für die Wissenschaft, weil‘s ohne Wissenschaft kracht!“
Die Aktion startete mit Hunderten Teilnehmern um Punkt „5 vor 12“ vor der Annasäule. Die Unterstützer durchquerten dabei die Innsbrucker Innenstadt über die Maria-Theresien-Straße, die Musemstraße, Wilhelm-Greil-Straße, den Boznerplatz, den Landhausplatz.
Ansprachen am Welttag der Kreativität und Innovation
An mehreren Stationen hielten Wissenschaftler und Vertreter der Studierenden kurze Ansprachen und machten auf die Bedeutung von Wissenschaft aufmerksam. Alle Lehrenden und Studierenden waren eingeladen, an der Aktion teilzunehmen.
Der 21. April wurde von den Vereinten Nationen im Jahr 2018 als Welttag der Kreativität und Innovation erklärt. In diesem Jahr nehmen die Österreichischen Universitäten diesen Tag zum Anlass für einen gemeinsamen Aktionstag.
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