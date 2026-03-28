SPÖ und Dornauer: Das geht sich nicht mehr aus

„Mit der Landtagswahl 2027 wollen wir unser Bundesland gerechter, solidarischer und zukunftsorientierter gestalten“, ist im Schreiben an die „lieben Genoss_innen“ zu lesen, die sich noch bis zum 15. April für eine Kandidatur bewerben können. Die „Zukunft“ orientiert sich dabei offenbar nicht an Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer, denn für ihn kommt die Frist zu früh!