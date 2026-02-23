FBI-Chef beteiligt sich an Trinkgelage in Kabine

Der FBI-Boss, der selbst sein Leben lang Eishockey spielt, zeigte sich in den Videos sichtlich euphorisch über den Triumph. Auf X schrieb er nach dem Spiel: „Einheit, Opferbereitschaft, Haltung – das braucht es, um der Beste der Welt zu sein. Diese Männer leben und atmen das.“ Er nannte die Spieler „Legenden, die auf den Schultern von Giganten stehen“ und dankte ihnen, „das großartigste Land der Erde im großartigsten Spiel, das je geschaffen wurde“, repräsentiert zu haben.