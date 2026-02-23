FBI-Chef beteiligt sich an Trinkgelage in Kabine

FBI-Direktor Kash Patel ist beim Feiern mit der US-Eishockeymannschaft nach deren Finalsieg bei den Olympischen Spielen gefilmt worden. Die Videos zeigen den obersten Ermittler in ausgelassener Feierlaune – was in seiner Heimat für gehörige Aufregung sorgt.
In Clips ist zu sehen, wie Patel in einem weißen USA-Shirt eine Flasche Bier auf Ex trinkt, sie in die Höhe reckt und den verbliebenen Inhalt über die jubelnden Spieler versprüht. Gemeinsam mit den Spielern schmetterte er den patriotischen Song „Courtesy of the Red, White and Blue“ von Toby Keith, während ihm ein Spieler seine Medaille um den Hals hängte.
Laut FBI war Patel für mehrere offizielle Termine in Italien. Seine Reise nach Mailand erfolgte „vorschriftsgemäß“ mit einem Jet des Justizministeriums. Die Feierbilder sorgten für Wirbel in den USA. Berichte über seinen geplanten Besuch des Eishockeyfinales ließ Patel im Vorfeld durch einen Sprecher noch als „irreführend“ abkanzeln. Privates Vergnügen sei nicht der Grund seiner „monatelang geplanten Reise“ gewesen.
Kritik an Lebensstil von FBI-Chef
Jetzt wurde er jedoch beim Trinken in der Mannschaftskabine erwischt: „Während die Amerikaner mit steigenden Kosten konfrontiert sind, nutzen Trump, Kash Patel und andere unsere Steuergelder, um ihren verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren“, reagierte der demokratische Senator Corey Booker auf den grölenden FBI-Chef.
Es ist nicht das erste Mal, dass dem Boss der Bundespolizei vorgeworfen wird, öffentliche Gelder und Mittel zu missbrauchen. Gegen Patel wird ermittelt, da er im vergangenen Jahr einen privaten Behördenjet genutzt haben soll, um seine Freundin bei einem professionellen Wrestling-Event auftreten zu sehen.
Die Demokraten leiteten eine Untersuchung zu Patels Nutzung des Jets ein und warfen dem FBI-Direktor vor, ihn für ein „Date” in Tennessee und einen Besuch bei Freunden in Texas genutzt zu haben. Er soll außerdem neue Luxus-BMWs für Reisen nutzen, die vom FBI auf seinen Wunsch hin gekauft wurden. Die Behörde erklärte daraufhin, dass diese Anschaffungen die „kostengünstigste Option“ gewesen sei.
Patel spielt Feierbilder herunter
Auf die Feierbilder reagierte Patel betont gelassen: „An die sehr besorgten Medien – ja, ich liebe Amerika und war extrem geehrt, als meine Freunde, die frisch gebackenen Goldmedaillengewinner von Team USA, mich in die Kabine einluden, um diesen historischen Moment mit den Jungs zu feiern.“ Mitten in die Feier schaltete Patel dann per Handy US-Präsident Donald Trump dazu, wie andere Videos zeigen.
Der Republikaner gratulierte dem siegreichen Team und lud es prompt zu seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag nach Washington ein. Als die Logistik zur Sprache kam, versicherte Trump: „Kash oder das Militär werden euch nach Hause bringen.“ Patel erklärte am Telefon mit Nachdruck: „Ich bin dran. Ich bin verdammt noch mal dran.“
Der FBI-Boss, der selbst sein Leben lang Eishockey spielt, zeigte sich in den Videos sichtlich euphorisch über den Triumph. Auf X schrieb er nach dem Spiel: „Einheit, Opferbereitschaft, Haltung – das braucht es, um der Beste der Welt zu sein. Diese Männer leben und atmen das.“ Er nannte die Spieler „Legenden, die auf den Schultern von Giganten stehen“ und dankte ihnen, „das großartigste Land der Erde im großartigsten Spiel, das je geschaffen wurde“, repräsentiert zu haben.
Der Sieg war für die USA der erste im Eishockey der Männer seit 46 Jahren, seit dem legendären „Miracle on Ice“ von 1980.
