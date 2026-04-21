Steinschlag auf A22: Wer haftet für Schäden?

Autobahnbetreiber Asfinag ist das Problem durchaus bekannt. 1700 Euro pro Scheibe musste Daniel R. ohne Vollkasko blechen. Aber ist der Autofahrer da auch „selbst Schuld“ oder trägt die Asfinag oder womöglich die Lastkraftwagenfahrer Verantwortung für die gebrochene Scheibe? „Auf Autobahnen haben wir dieses Thema immer wieder“, erklärt Öamtc-Jurist Nikolaus Authried. Die rechtliche Lage dabei sei eine Grauzone – also vom Einzelfall abhängig. Grundsätzlich gilt: Da eine Maut gezahlt wird, gelten strengere Maßstäbe als etwa bei Gemeindestraßen. „Das heißt: gibt es einen Schaden auf der Fahrbahn, muss die Asfinag im Zweifel nachweisen, nicht fahrlässig gehandelt zu haben“, sagt der Experte. Das ist in diesem Fall passiert – die Verschmutzung wird in regelmäßigen Abständen beseitigt. Nach häufigeren Beschwerden, fuhren die Reinigungsautos sogar mehrmals täglich.