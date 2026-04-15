„Rätsel“ über häufige Steinschläge auf der A22

Fast schon wie eine Verschwörung klingen zahlreiche Beschwerden von Pendlern über einen bestimmten Abschnitt auf der A 22 bei Korneuburg. Zwischen Stockerau und Strebersdorf fliegen wohl zu oft und zu viele Streu-Kieselsteine auf der Straße herum. Daniel R., der von Wien nach Korneuburg gezogen war, musste innerhalb eines Jahres schon drei Windschutzscheiben erneuern. Er meldete sich mit seiner Sorge um „mehrere Hundert Pendler“ bei der „Krone“. Die A22 Donauuferautobahn, die vom Weinviertel in den Norden Wiens mündet ist täglich sehr stark von Pendlern befahren.