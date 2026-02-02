Nach Bombendrohung musste Schule evakuiert werden

Den Schülern wurde bei der Durchsage „Der Unterricht ist aus“ nicht mitgeteilt, dass es eine Bombendrohung gegeben hatte. Also verlief der Aufbruch in aller Ruhe. Das Gebäude wurde gesperrt, drei Stunden lang untersucht und um 15.33 Uhr von der Sicherheitsbehörde, der Bildungsdirektion und der Schulleitung wieder freigegeben.