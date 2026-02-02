Vorteilswelt
NMS Frauenkirchen

Nach Bombendrohung musste Schule evakuiert werden

Burgenland
02.02.2026 20:15
Drei Stunden war die Neue Mittelschule Frauenkirchen gesperrt.
Drei Stunden war die Neue Mittelschule Frauenkirchen gesperrt.(Bild: NMS Frauenkirchen)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Nach einem „sicherheitsrelevanten Vorfall“ Montagvormittag mussten sämtliche Schüler um 12.30 Uhr die Neue Mittelschule Frauenkirchen verlassen. 

Den Schülern wurde bei der Durchsage „Der Unterricht ist aus“ nicht mitgeteilt, dass es eine Bombendrohung gegeben hatte. Also verlief der Aufbruch in aller Ruhe. Das Gebäude wurde gesperrt, drei Stunden lang untersucht und um 15.33 Uhr von der Sicherheitsbehörde, der Bildungsdirektion und der Schulleitung wieder freigegeben.

Am morgigen Dienstag kann der Unterricht planmäßig stattfinden.

