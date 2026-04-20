Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SV WOLFAU

Nicht nur die Nordkurve der Wölfe sorgt für Furore

Burgenland: Sport-Nachrichten
20.04.2026 18:00
Die Nordkurve unterstützt den SV Wolfau Woche für Woche lautstark.
Die Nordkurve unterstützt den SV Wolfau Woche für Woche lautstark.(Bild: SV Wolfau)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SV Wolfau kämpft um den Aufstieg in der 2. Klasse Süd A. Im BFV-Cup rennt‘s ebenfalls. Der Fanmarsch und die Bombenstimmung ließen auch Ostliga-Riesen Parndorf stolpern. 

0 Kommentare

Wenn du rauf willst, musst du auch gegen direkte Konkurrenten punkten“, fordert Sektionsleiter des SV Wolfau, Christian Petz. Es sind die Wochen der Wahrheit bei den „Wölfen“ in der 2. Klasse Süd A. Am Samstag gab’s zwar einen kleinen Dämpfer. Gegen Meisterkonkurrent Jabing musste sich der Tabellenzweite mit 1:4 geschlagen geben – gleichbedeutend mit der ersten Pleite seit Ende September. Die Euphorie lässt man sich dadurch aber nicht zerstören. Denn vor einigen Wochen besiegte man Parndorf. Nicht etwa die dritte oder vierte Mannschaft. Nein, auch der Ostliga-Meisterkandidat vom Heideboden musste gegen Wolfau im BFV-Cup eine Niederlage einstecken. Der Außenseiter gewann im Elfmeterschießen und kämpfte sich ins Halbfinale. Dabei sorgte man nicht nur auf dem Platz für Aufsehen. Insgesamt 700 Fans waren im Stadion, Fanmarsch inklusive! Die „Nordkurve“, organisiert von ehemaligen Spielern, sorgte für Furore. „Es war ein einmaliges Erlebnis – niemand hat damit gerechnet, dass wir weiterkommen würden“, feierte man den Cuptriumph bis in die späten Morgenstunden. Die Unterstützung des Unterhaus-Klubs ist auf jeden Fall titel- und meisterreif. Ob es am Ende der Saison auch Silberware zu feiern gibt, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland: Sport-Nachrichten
20.04.2026 18:00
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
248.097 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.155 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
149.771 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
713 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
657 mal kommentiert
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
621 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Mehr Burgenland: Sport-Nachrichten
SV WOLFAU
Nicht nur die Nordkurve der Wölfe sorgt für Furore
JUSTIZSPORT
„Es erleichtert unser Leben“
Großer Marathon
125 Kilometer per Rad rund ums Weltkulturerbe
Aufstiegs-Chaos
„Das spricht gegen jegliche sportliche Logik“
SV LEITHAPRODERSDORF
Blau-weißer Höhenflug und ein „Riesengeschenk“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf