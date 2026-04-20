Nicht nur die Nordkurve der Wölfe sorgt für Furore

Der SV Wolfau kämpft um den Aufstieg in der 2. Klasse Süd A. Im BFV-Cup rennt‘s ebenfalls. Der Fanmarsch und die Bombenstimmung ließen auch Ostliga-Riesen Parndorf stolpern.
Wenn du rauf willst, musst du auch gegen direkte Konkurrenten punkten“, fordert Sektionsleiter des SV Wolfau, Christian Petz. Es sind die Wochen der Wahrheit bei den „Wölfen“ in der 2. Klasse Süd A. Am Samstag gab’s zwar einen kleinen Dämpfer. Gegen Meisterkonkurrent Jabing musste sich der Tabellenzweite mit 1:4 geschlagen geben – gleichbedeutend mit der ersten Pleite seit Ende September. Die Euphorie lässt man sich dadurch aber nicht zerstören. Denn vor einigen Wochen besiegte man Parndorf. Nicht etwa die dritte oder vierte Mannschaft. Nein, auch der Ostliga-Meisterkandidat vom Heideboden musste gegen Wolfau im BFV-Cup eine Niederlage einstecken. Der Außenseiter gewann im Elfmeterschießen und kämpfte sich ins Halbfinale. Dabei sorgte man nicht nur auf dem Platz für Aufsehen. Insgesamt 700 Fans waren im Stadion, Fanmarsch inklusive! Die „Nordkurve“, organisiert von ehemaligen Spielern, sorgte für Furore. „Es war ein einmaliges Erlebnis – niemand hat damit gerechnet, dass wir weiterkommen würden“, feierte man den Cuptriumph bis in die späten Morgenstunden. Die Unterstützung des Unterhaus-Klubs ist auf jeden Fall titel- und meisterreif. Ob es am Ende der Saison auch Silberware zu feiern gibt, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.
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