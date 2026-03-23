Denise Richards zeigt Ergebnis ihres Facliftings

Ehrlichkeit statt Beauty-Geheimnis

In einem aktuellen Interview betonte Richards, dass es in der heutigen Zeit, in der jede Veränderung unter dem Mikroskop der sozialen Medien steht, zwecklos sei, plastische Chirurgie zu leugnen. „Ein Facelift mit 55 ist nichts, was ich verstecken könnte oder wollte“, so die Schauspielerin. Richards erklärte, dass sie sich nach reiflicher Überlegung für den Eingriff entschieden habe, um sich in ihrer Haut wieder wohler zu fühlen, ohne dabei ihre natürliche Mimik zu verlieren.