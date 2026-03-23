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Vorher-Nachher-Fotos

Denise Richards zeigt Ergebnis ihres Facliftings

Society International
23.03.2026 09:22
Denise Richards hat vor einigen Monaten ein komplettes Facelifting machen lassen. Das Ergebnis ...
Denise Richards hat vor einigen Monaten ein komplettes Facelifting machen lassen. Das Ergebnis zeigt sie mit Vergleichsbildern auf Instagram.(Bild: www.instagram.com/deniserichards/)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Schauspielerin und das ehemalige Bond-Girl („Die Welt ist nicht genug“) Denies Richards hat öffentlich bestätigt, sich einem Facelift unterzogen zu haben. Auf Instagram teilte sie sogar eine Reihe von Vorher-Nachher-Fotos, um den Unterschied zu zeigen. 

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Mit 55 Jahren entschied sich der Star für den operativen Eingriff und stellt klar, dass Versteckspiele für sie nicht infrage kommen.

Ehrlichkeit statt Beauty-Geheimnis
In einem aktuellen Interview betonte Richards, dass es in der heutigen Zeit, in der jede Veränderung unter dem Mikroskop der sozialen Medien steht, zwecklos sei, plastische Chirurgie zu leugnen. „Ein Facelift mit 55 ist nichts, was ich verstecken könnte oder wollte“, so die Schauspielerin. Richards erklärte, dass sie sich nach reiflicher Überlegung für den Eingriff entschieden habe, um sich in ihrer Haut wieder wohler zu fühlen, ohne dabei ihre natürliche Mimik zu verlieren.

Denise Richards Anfang März bei den 53. Annual Saturn Awards
Denise Richards Anfang März bei den 53. Annual Saturn Awards(Bild: PPS/www.PPS.at)

Vorher-Nachher-Vergleich auf Instagram 
Um ihre Fans an dem Prozess teilhaben zu lassen und die Spekulationen der Boulevardpresse proaktiv zu adressieren, nutzte Richards ihre Reichweite auf Instagram. In einem viel beachteten Post veröffentlichte sie detaillierte Vorher-Nachher-Fotos, die das Ergebnis des Eingriffs zeigen.

Die Bilder demonstrieren eine deutlich gestraffte Kinnlinie und ein verjüngtes Erscheinungsbild, wobei Richards Wert darauf legte, dass die Resultate subtil und typgerecht bleiben.

Denise Richards postete auf Instagram Fotos ihres Faceliftings und begeisterte mit ihrer ...
Denise Richards postete auf Instagram Fotos ihres Faceliftings und begeisterte mit ihrer Ehrlichkeit viele ihrer Follower.(Bild: www.instagram.com/deniserichards/)

Unter dem Post sammelten sich innerhalb kürzester Zeit tausende Kommentare; viele Follower lobten die 55-Jährige für ihren mutigen und ehrlichen Umgang mit dem Thema Altern in Hollywood.

Trend zur „Radical Honesty“ in Hollywood 
Mit ihrem Outing reiht sich Denise Richards in eine wachsende Gruppe von Prominenten ein, die mit dem Stigma der Schönheitsoperationen brechen.

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Während Eingriffe früher oft als gut gehütete Geheimnisse galten, setzen Stars wie Richards heute auf „Radical Honesty“ (radikale Ehrlichkeit). „Die Leute merken es sowieso“, fügte Richards im Interview hinzu. Indem sie die Kontrolle über die Erzählung übernimmt und die Ergebnisse selbst präsentiert, entzieht sie den Paparazzi-Spekulationen den Nährboden. 

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