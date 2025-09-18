Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royales Staatsbankett

Wilde Diskussionen um Melania Trumps Outfit

Star-Style
18.09.2025 10:41
Hat Melania Trump mit diesem Outfit die richtige Fashion-Wahl getroffen? Vor allem eins sorgt ...
Hat Melania Trump mit diesem Outfit die richtige Fashion-Wahl getroffen? Vor allem eins sorgt für wilde Diskussionen: die Farbe ihres Gürtels!(Bild: AFP/ANNA MONEYMAKER)

Nicht nur Kate hat beim Staatsbankett der Royal Family mit US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt, sondern auch Melania Trump. Doch während die Prinzessin von Wales für einen atemberaubenden Auftritt sorgte, gab es um den Look der First Lady wilde Diskussionen.

0 Kommentare

Melania Trump hatte sich für den denkwürdigen Abend für eine gelbe, schulterfreie Robe von Carolina Herrera entschieden, die sie mit einem Taillengürtel aufpeppte. Doch die Outfit-Wahl sorgte bei vielen Fans für verdutzte Gesichter. Denn irgendwas war an diesem Look doch faul, oder?

Während das Designer-Kleid der First Lady auf manchen Bildern nämlich in einem kräftigen Gelb erstrahlte, wirkte es auf anderen eher so, als sei es in der Trendfarbe „Buttergelb“.

Auf vielen Fotos des Staatsbanketts sieht es so aus, als sei Melania Trumps Gürtel rosa.
Auf vielen Fotos des Staatsbanketts sieht es so aus, als sei Melania Trumps Gürtel rosa.(Bild: AP/Phil Noble)

Rosa oder lila?
Für noch mehr Verwirrung sorgte aber Melanias Gürtel. Viele fragten sich: Ist das Accessoire rosa – oder doch lila?

Die „Daily Mail“ fragte sogleich nach und erhielt eine überraschende Antwort. Das Carolina-Herrera-Kleid war tatsächlich hellgelb, während der Gürtel nicht rosa, sondern violett war, wie eine Quelle, die der First Lady nahestand, der britischen Zeitung erklärte.

In Wahrheit trug die First Lady aber einen lila Gürtel.
In Wahrheit trug die First Lady aber einen lila Gürtel.(Bild: AFP/ANNA MONEYMAKER)

Optische Täuschung
Was es mit den unterschiedlichen Farben auf sich hat? Dass der Look von Melania auf den Fotos immer wieder anders aussieht, hat mit dem Blitzlicht der Fotografen zu tun, aber auch mit einer Photoshop-Bearbeitung vor der Veröffentlichung. 

Fotografen spielen in ihren Fotos immer mit Sättigung, Kurven und Kontrast, und ich glaube, dass ihr Kleid so verändert wurde, dass es etwas kräftiger aussieht, als es tatsächlich ist, wenn man nach der Sättigung aller anderen Farben im Bild geht“, erklärte die in New York ansässige Personal Stylistin Liz Teich.

Melania traf „mutige Outfit-Wahl“
Teich fügte hinzu, dass Gelb oft mit Optimismus assoziiert wird: „Vielleicht suchte sie etwas Fröhliches für diesen Besuch, zumal die Mutter ihres Mannes aus Schottland stammt, wo die königliche Familie regelmäßig zu Besuch ist, und vielleicht wollte sie sich auch gegen die Proteste gegen ihren Besuch wehren.“

Aber hat die First Lady wenigstens in Sachen Style den richtigen Ton getroffen? „Ich finde das Styling mit dem rosa (bzw. lila, Anm.) Gürtel und den smaragdgrünen Chandelier-Ohrringen ablenkend. Es gibt zu viele Berührungspunkte, und wir sollten zuerst auf sie und dann auf das Kleid schauen“, sagte Promi-Stylistin Samantha Brown zur „Daily Mail“.

Neben dem Wirrwarr um die Farbe von Melania Trumps Look fand eine Promi-Stylistin zudem, dass ...
Neben dem Wirrwarr um die Farbe von Melania Trumps Look fand eine Promi-Stylistin zudem, dass die First Lady eine mutige Wahl getroffen habe.(Bild: AFP/PHIL NOBLE)

Und fügte hinzu, dass das schulterfreie Kleid inmitten eines Meeres aus goldener Spitze, königlichen Diademen und stattlichen Smokings eine mutige Wahl sei. Zwar ist es für Modeexperten keine Überraschung, dass „Buttergelb“ einer der beliebtesten Trends der Sommersaison war, aber angesichts des trüben englischen Wetters und des nahenden Herbstes, sagte Brown, fühle sich das Kleid „wie eine sommerliche Wahl an und nicht ganz passend für die Jahreszeit.“

Browns Fazit: „Melania trifft normalerweise bewusste Entscheidungen bei der Wahl ihrer Garderobe, dieses Kleid gehört jedoch nicht zu ihren besten Looks.“

Lesen Sie auch:
Kate stiehlt allen die Show: Goldrobe, Tiara und wallende Haare – Melania im Schatten!
Melania im Schatten
Alle Augen auf Kate: Goldrobe, Tiara, Glamour pur
17.09.2025
Top oder Flop?
Netz lacht über „UFO“-Hut von Melania Trump
17.09.2025

„UFO“-Hut sorgte für Schmunzeln
Schon bei der Ankunft auf Schloss Windsor hatte Melania mit ihrem Look in Netz für Schmunzeln gesorgt. Viele User verglichen den Hut der First Lady nämlich mit einem „UFO“, andere fanden, sie schaue aus wie ein „Lampenschirm“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Melania TrumpDonald Trump
Daily Mail
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
238.500 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
134.635 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
126.241 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1841 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1582 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Wirbel um Bablers Nominierung für Parteivorsitz
982 mal kommentiert
Andreas Babler wurde wieder für den Parteivorsitz nominiert. War das aber auch statutenkonform? ...
Mehr Star-Style
Royales Staatsbankett
Wilde Diskussionen um Melania Trumps Outfit
Stilsichere First Lady
Melania Trump setzte mit Mantel ein Statement
Hot, hot, hot!
Margot Robbie trägt schon wieder Hauch von Nichts
Die Roben der Emmys
Heiße Dekolletés und tiefe Einblicke am Red Carpet
Kein Platz für Wäsche!
Sexy Emily zeigt, was sie nicht drunter trägt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf