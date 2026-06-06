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Drama in der Schweiz

Flug endet fatal: Deutscher Wingsuit-Sportler tot

Ausland
06.06.2026 13:53
Ein deutscher Wingsuit-Flieger ist am Freitag in den Schweizer Alpen tödlich verunglückt ...
Ein deutscher Wingsuit-Flieger ist am Freitag in den Schweizer Alpen tödlich verunglückt (Symbolbild).(Bild: Fominayaphoto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein deutscher Wingsuit-Flieger ist am Freitag in den Schweizer Alpen tödlich verunglückt. Der 47-Jährige aus Brandenburg war im Gebiet Vättis im alpinen Gelände gestartet und stürzte laut Polizei kurz nach dem Start ab. Wenige Tage zuvor endeten in der Schweiz und Österreich ähnliche Vorfälle tödlich.

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Der Deutsche war mit einem 37 Jahre alten Landsmann am Freitag um kurz nach 17.00 Uhr im Gebiet Vättis oberhalb von Bad Ragaz auf rund 2.080 Metern Höhe gestartet. Er sei als Erster gesprungen und kurz nach dem Start abgestürzt, berichtete die Polizei im Kanton St. Gallen.

Hintergründe zum Unfall unklar
Die Flugrettung habe den Mann nur noch tot bergen können. Warum er abstürzte, untersucht nun die Staatsanwaltschaft. Wingsuits sind fledermausartige Anzüge, bei denen Stoff zwischen Rumpf, Armen und Beinen wie Tragflächen dienen soll. Das Fliegen damit gilt als gefährliche Extremsportart.

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40-jähriger Salzburger tödlich verunglückt
In der Schweiz ist erst am Donnerstag ein 29-jähriger Mann bei einem Wingsuit-Flugversuch abgestürzt und tödlich verunglückt. Auch in Österreich kam es wenige Tage zuvor zu einem tragischen Unfall: Im steirischen Hochschwabmassiv stürzte am Montag ein 40-jähriger Salzburger bei einem Wingsuit-Sprung ungebremst in den Tod.

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