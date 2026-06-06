Flug endet fatal: Deutscher Wingsuit-Sportler tot

Der Deutsche war mit einem 37 Jahre alten Landsmann am Freitag um kurz nach 17.00 Uhr im Gebiet Vättis oberhalb von Bad Ragaz auf rund 2.080 Metern Höhe gestartet. Er sei als Erster gesprungen und kurz nach dem Start abgestürzt, berichtete die Polizei im Kanton St. Gallen.