Venedig aktiviert Dammsystem MOSE gegen Hochwasser

Regen und Erdrutsche im Norden Liguriens

Unwetter wurden am Donnerstag in mehreren italienischen Regionen, darunter Ligurien, Emilia Romagna und Toskana, gemeldet. Bis Montag werden weitere Niederschläge erwartet. Heftige Niederschläge und Erdrutsche haben am Mittwoch die norditalienische Region Ligurien heimgesucht. Flüsse traten über die Ufer und Straßen wurden überflutet.