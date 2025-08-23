Gemeindekassier wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Bürgermeister verantwortlich

Für die Leitung und Kontrolle der Gemeindeverwaltung – einschließlich der Einhaltung dienstrechtlicher, abgabenrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten – sei allein der Bürgermeister verantwortlich, betont die SPÖ. „Dies ergibt sich aus § 25 Abs. 1 Bgld. Gemeindeordnung 2003, wonach der Bürgermeister als Vorstand des Gemeindeamtes die Verwaltung zu leiten und zu beaufsichtigen hat“, erklärt die sozialdemokratische Fraktion. Dem sei nichts hinzuzufügen, heißt es.