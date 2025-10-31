Schwarzarbeit-Affäre: Amtsleiterin muss gehen

Abberufung von Kassier erfolgt

Die SPÖ-Fraktion erachtet diesen Schritt als verfrüht. „Noch ist eine Aufklärung des Sachverhalts durch den Bürgermeister ausständig.“ Heftig kritisiert wird, dass der Ortschef offensichtlich jegliche Verantwortung von sich weise, denn entweder habe er von den Vorgängen gewusst oder er wisse nicht, was in seiner Gemeindestube vor sich geht. Die Amtsleiterin als alleinige Verantwortliche an den Pranger zu stellen, sei menschlich beschämend, so die SPÖ. Die Abberufung des Gemeindekassiers ist auf ÖVP-Initiative bereits im Sommer erfolgt.