Schnuppern auf der Spielwiese und ein Hobby finden

Breitensport im Aufwind: Im Burgenland sind 1461 Erwachsene in den drei Golfclubs als Vollmitglieder eingeschrieben. Dazu kommen 152 Jugendliche. Um Interessierten die Scheu zu nehmen, laden die Betreiber am 1. Mai zum kostenlosen „Let´s Golf Day“. Die Erfahrung lehrt: So mancher verfällt dem faszinierenden Spiel!
Beim Golf, egal, ob es sich dabei um Sport oder nur ein Spiel handelt, gibt es keine Grauzone. Entweder man verfällt dem kleinen weißen Ball mit Haut und Haar und gefällt sich bis zum Ableben in der Rolle des Schläger-Typen. Oder man entwickelt vorurteilsbedingt eine Abscheu: Zu teuer, zu schnöselhaft, zu
Alle sind per Du
Also: Ein Anfänger-Schlägerset kostet rund 1000 Euro. Damit kann man zehn Jahre spielen = 8,30 Euro pro Monat. Die Jahresmitgliedschaft in einem Club beträgt im Schnitt 2000 Euro. Dafür darf man den sogenannten Heimatplatz unendlich oft umrunden. Spielt man also 200-mal im Jahr, wie dies so mancher Pensionist tun, kommt ein Ausflug auf 5 Euro. Willkommen sind alle, vom Hilfsarbeiter bis zum Rechtsanwalt. Man ist traditionell per Du.
Im Burgenland sind 1461 Erwachsene und 152 Jugendliche in den drei 18-Loch-Clubs eingeschrieben: Allegria Golfschaukel Stegersbach 612/37, Reiters Golf & Country Bad Tatzmannsdorf 480/85 sowie GC Neusiedler See – Donnerskirchen 369/30. Diese bescheiden anmutenden Zahlen können sich für die Betreiber unmöglich rechnen. Man lebt im Prinzip von den Greenfee-Spielern, den clubfremden Gästen, die pro Runde in etwa 90 Euro zu bezahlen haben.
Keine Vorkenntnisse erforderlich
Um nun jene auf den Geschmack zu bringen, die sich bis heute die Frage stellen, ob Golf für sie der richtige (Frei-)zeitvertreib sein könnte, laden die drei Clubs im Burgenland am 1. Mai von 10 bis 15 Uhr zum kostenlosen „Let´s Golf Day“. Es geht ganz einfach: Alleine, mit dem Partner oder mit Freunden hinfahren, an unterschiedlichen Stationen erste Eindrücke sammeln und sich dabei mit der Unterstützung von Professionals ein Bild vom sportlichen Spiel machen. Man braucht keine Ausrüstung, keine Vorkenntnisse, sondern nur bequeme Kleidung und feste Schuhe. Keine Angst, niemand schaut schief! In Stegersbach, Bad Tatzmannsdorf und Donnerskirchen ist für Verpflegung gesorgt. Einem unterhaltsamen Tag steht nichts im Weg, außer man sich selbst.
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