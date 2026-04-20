Schnuppern auf der Spielwiese und ein Hobby finden

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Um nun jene auf den Geschmack zu bringen, die sich bis heute die Frage stellen, ob Golf für sie der richtige (Frei-)zeitvertreib sein könnte, laden die drei Clubs im Burgenland am 1. Mai von 10 bis 15 Uhr zum kostenlosen „Let´s Golf Day“. Es geht ganz einfach: Alleine, mit dem Partner oder mit Freunden hinfahren, an unterschiedlichen Stationen erste Eindrücke sammeln und sich dabei mit der Unterstützung von Professionals ein Bild vom sportlichen Spiel machen. Man braucht keine Ausrüstung, keine Vorkenntnisse, sondern nur bequeme Kleidung und feste Schuhe. Keine Angst, niemand schaut schief! In Stegersbach, Bad Tatzmannsdorf und Donnerskirchen ist für Verpflegung gesorgt. Einem unterhaltsamen Tag steht nichts im Weg, außer man sich selbst.