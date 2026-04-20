„Es erleichtert unser Leben“

Es ist ein System, das vor allem Athleten aus Randsportarten neue Möglichkeiten eröffnet. Zudem Sicherheit und Struktur gibt. Und die Chance bietet, den eigenen Weg konsequent weiterzugehen.

Die Antwort auf die Frage, ob sie sich wieder so entscheiden würden, kommt ohne Zögern: „Zu 100 Prozent.“